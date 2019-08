Platzwart unterstützen und beim Training helfen

Malte Mohlfeld neuer FSJler beim Mellendorfer Turn-Verein

In Kooperation mit dem Gymnasium Mellendorf bietet der Mellendorfer TV nun schon seit vielen Jahren jungen Menschen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Jan-Hendrik Haaker wurde nun nach einjähriger Tätigkeit beim MTV verabschiedet. Der erste Vorsitzende Günter Stechmann bedankte sich beim ihm für die Unterstützung beim MTV. Er hatte nicht nur bei allen anfallenden Arbeiten in der Geschäftsstelle geholfen, auch den Platzwart bei der Pflege des Sportparks unterstützt. Des Weiteren hat er sich beim Vorschulturnen und beim Eltern-Kind-Turnen eingebracht. Auch unterstützte er die Fußball- und Handballsparte und half auch beim Trampolintraining. Nun stellt er sich einer neuen Herausforderung und beginnt im September ein Duales Studium zum Kaufmann im E-Commerce. Erfreut zeigte sich der MTV über den spontanen Antritt von Malte Mohlfeld aus Meitze als Nachfolger, da ein Bewerber seine Zusage kurzfristig zurückzog.Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) bietet Schulabgängern nach Ableistung ihrer zwölfjährigen Schulpflicht die Möglichkeit, einen beruflichen Weg zu erforschen und dabei Engagement zu lernen. Neben den klassischen Einsatzfeldern in allen sozialen Bereichen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten und so weiter wird das FSJ mittlerweile auch in den Bereichen Sport, Kultur, Denkmalpflege und Politik angeboten. Eine wichtige Säule des FSJ ist die pädagogische Begleitung. Diese umfasst nicht nur die Anleitung durch Fachkräfte in den Einsatzstellen, sondern auch die Organisation von Bildungsseminaren.