Premiere von Hockey Torwart-Trainingscamp in Niedersachsen

23 Torhüter aus ganz Niedersachsen – und darüber hinaus – profitierten in Mellendorf von idealen Bedingungen und vor allem von der langjährigen Erfahrung von Milz und seinem vierköpfigen Trainierteam. Nach einer kurzen altersgerechten Einteilung ging es direkt rein in die Übungseinheiten. Milz und sein Team forderten und förderten die Torwart-Skills der Teilnehmer – spektakuläre Paraden gab es dabei zu Hauf zu sehen. „Dabei gilt es, neben allen sportlichen Aspekten auch immer darum, etwas fürs Leben mitzunehmen.“, so Milz. „Wie verhalte ich mich auf dem Platz, wie gehe ich mit anderen um?“. Aus den Camps haben sich so schon Freundschaften fürs Leben entwickelt.Inzwischen hat sich vieles bei der professionellen Torhüterausbildung in Deutschland verändert. Trainings schießen wie Pilze aus dem Boden. Heiko Milz und sein Team bleiben aber Vorreiter. Mit langjähriger Erfahrung, auch aus dem Ausland. „Viele Impulse habe ich aus den USA mitgenommen, wo das Thema Frühförderung eine wachsende Rolle spielt“, so Milz.Frühförderung steht auch bei der Hockeysparte des MTV hoch im Kurs. „Hier in Mellendorf ist in den letzten Jahren etwas Tolles entstanden“, so Milz, der sich auch eine längerfristige Kooperation mit der Hockeysparte des MTV durchaus vorstellen kann. Wer den Hockeysport einmal ausprobieren möchte, ist in jeder Altersgruppe herzlich willkommen. Aktuelle Trainingszeitungen und Ansprechpartner unter http://www.mellendorfer-tv.de.