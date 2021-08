Punktspielsaison der Jugend

Diesen über 100 Kinder fanden sich in zehn Teams, die an den TNB-Meisterschaften teilnahmen: vier Jungen- und echs Mädchen-Teams starteten ihrem jeweiligen Leistungsvermögen entsprechend: von der Regionsklasse bis zur Verbandsliga (Juniorinnen A) war alles vertreten.Zwei Teams erreichten in ihren jeweiligen Staffeln einen guten zweiten Platz: die Juniorinnen A II (Lara Thoms, Carlotta Becker) und die Juniorinnen B II (Viktoria Marten, Josefine Berndt).Besonders erfolgreich waren die Junioren C mit Frederik Specht, Julius Holthaus, Justus Tabke, Lennart Neemeyer, Levin Hille, Morten Bethke und Paul Götze. Sie gewannen alle ihre vier Punktspiele, nicht zuletzt aufgrund einer fürsorglichen und Betreuung durch einige Eltern, die ihre Sprösslinge taktisch schulten und kulinarisch versorgten. Nach der Meisterschaft ist für diese Mannschaft jedoch nur vor den nächsten Spielen, denn nach den Sommerferien geht es für die Junioren C in die Pokalrunde, an der sie hoffentlich an ihre Erfolge anknüpfen können.