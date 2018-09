Rasante Spiele in Brelingen

Insgesamt 51 Mannschaften bei Mounted Games Turnier am Start

Am 8. und 9. September treffen sich in Brelingen auf der Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Brelinger Berg insgesamt 51 Mannschaften vorwiegend aus dem nördlichen und östlichen Bundesgebiet um den Sieg und um wichtige letzte Ranglistenpunkte für die Teilnahme am Bundeschampionat Ende September. Am Sonnabend startet die offene Klasse (ohne Altersbegrenzung), am Sonntag die Jugendklassen U14/U18. Beide Klassen mit Wedemärker Beteiligungen.Mounted Games sind 26 verschiedene Reiter-Staffel-Spiele, die über die Jahre standardisiert und perfektioniert wurden. Gefragt sind reiterliches Können und Tempo, Teamgeist, Geschicklichkeit und Harmonie zwischen Reiter und Pony. Mounted Games, das sind Team-Spiele, wobei meist fünf Reiter aus einem Team in den einzelnen Spielen an den Start gehen. Geritten wird nicht um Fehler und Zeit, sondern immer im spannenden Vergleich, hier immer sechs Teams, direkt gegeneinander. Fehler müssen sofort korrigiert werden. Das Team, das zum Schluss die Ponynase vorne hat, gewinnt. Gerte, Sporen und Schlagen mit Spielgeräten sind verboten. Jede Mannschaft reitet in drei Läufen um den Sieg.Es werden auch Reiter der Nationalmannschaften erwartet, die im August den Vizemeistertitel erreiten konnten sowie der alte und neue Einzelweltmeister Widukind Moormann, der am letzten Wochenende seinen Titel verteidigen konnte. Die Turniervorbereitungen laufen auf vollen Touren. Die Gastmannschaften müssen mit ihren Pferden in der Nähe des Turnierplatzes untergebracht werden. Das Spielfeld muss aufgebaut, Schiedsrichter organisiert werden. Für das leibliche Wohl der Zuschauer und der Teilnehmer ist reichlich gesorgt.Der Reit- und Fahrverein Brelinger Berg mit seinen Mounted-Games-Reitern freut sich über viele neugierige interessierte Besucher täglich von 8.30 bis circa 17 Uhr.