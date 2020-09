REG Wedemark bei der Landesmeisterschaften in Einbeck

Gina Seiberlich und Jördis Roeser glänzten bei der Landesmeisterschaft

In Einbeck fanden am 11. September die Landesmeisterschaften in Rollkunstlaufen statt.Für zwei Läuferinnen der REG Wedemark war es nach einer langen Corana-Pause gleich ein sehr bedeutsamer Wettbewerb. Im Wettbewerb Nachwuchsklasse Mädchen erzielte Gina Seiberlich einen hervorragenden sechsten Platz und kann damit sehr stolz auf sich sein.Jördis Roeser erzielte im Wettbewerb Schüler C den zehnten Platz. In diesem Wettbewerb starteten die Jahrgänge 2009 und 2010. Da Joerdis in Ihrem Jahrgang Dritte wurde, wurde sie vom Niedersächsischem Rollsport- und Inlinerverband (NRIV) für die Deutsche Meisterschaft nominiert.