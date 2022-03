RVC-Saisonstart in Hohenhameln

Voltigierer aus Resse mit drei Gruppen am Start

Traditionell beginnt die Turniersaison in Hannover mit dem Warmup Turnier in Hohenhameln. Der RVC Wedemark nahm an diesem Turnier mit drei Gruppen und drei Einzelvoltigierern sowie vier Pferden teil. Die Freude über den ersten Start war groß. „Nach der langen Winterpause freuen sich alle Voltigierer, dass es endlich wieder los geht. Und in diesem Jahr natürlich ganz besonders, denn die letzte Saison bestand ja faktisch nur aus wenigen Monaten“, berichtet Trainerin Iris Berthold. Am Turniersamstag erreichte die E-Gruppe auf „Dexy“ den zweiten Platz. Trotz coronabedingt umgestellter Kür zeigten die Nachwuchsvoltigierer eine tolle Leistung. Der Sonntag brachte vier Mal Gold und ein Mal Platz vier für die Wedemarker Voltigierer: Annika Keese kam bei der Nachwuchstrophy auf Platz eins (auf Chianti Classico), der vierte Platz ging an Lisbeth Hardeweg auf Jack. Nina Rauls kam im Einzel auf „Dexy“ und das S Team auf „Elfur“ ebenfalls auf Platz eins. Gold ging in der Leistungsklasse A an das A-Team mit Larissa Bleidistel und Jack an der Longe.