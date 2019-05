RVC Wedemark beim Voltigierturnier in Heideloh

Besonderes Highlight für Trainerin Iris Berthold sollte der erste Start mit dem M-Team und dem erst seit Januar als „Voltigierpferd arbeitenden“ Loki werden. Leider zeigte sich der sonst so entspannte 181 Zentimeter große Schimmelwallach nicht von seiner besten Seite , so dass die Trainerin bereits in der Pflichtprüfung den Start abbrach. „Loki braucht noch etwas mehr Sicherheit im Zirkel – wir werden erst im August wieder mit ihm starten“, so Iris Berthold. In der kommenden Woche wird der Nachwuchs des RVC in Langenhagen an den Start gehen und Mitte Juni steht das erste internationale Turnier für die Voltigierer in der Slowakei auf dem Programm.