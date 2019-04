Saisoneröffnung der MTV-Radsportler

Die dunkle Jahreszeit geht zu Ende und die Rennräder können endlich wieder auf die Straße gelassen werden. Die „Equipe Wedemark“ lädt daher für Sonntag, 7. April, zur Saisoneröffnung ein. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Sportpark des Mellendorfer TV in der Industriestraße 37, gestartet wird um 10 Uhr. Je nach Wetterlage ist eine Tour zwischen 60 und 80 Kilometer geplant, je nach Wunsch können auch längere oder kürzere Touren gefahren werden. Alle interessierten Freunde des Rennradsports sind eingeladen mitzufahren. Ein Rennrad, ein Helm und gute Laune sind mitzubringen. Bitte zusätzlich auch an ausreichend gefüllte Trinkflaschen denken. Waschmöglichkeiten und Duschen stehen im Sportpark zur Verfügung. Nach der Tour kann in der „Herzblut Sport und Music Bar“ auf dem Gelände des Mellendorfer TV bei käuflich erworbenen Getränken und Leckereien aus der Speisekarte gefachsimpelt werden.