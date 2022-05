Saisoneröffnung der Tennisjugend

Tennis-Club Bissendorf lässt es locker angehen

Tennis Club Bissendorf - Saisoneröffnung der Jugend 4-2022Bei schönsten Sonnenschein hatten sich am Sa., 23. April, 39 der 107 jugendlichen Mitglieder des TC Bissendorf zusammengefunden, um in die neue Tennissaison zu starten.Organisiert von den Jugendwartinnen Nathalie Frühling und Wera Holthaus, und durchgeführt vom langjährigen Cheftrainer des TCB, Peter Palczwski, konnten die sechs bis 17-jährigen in lockerer Atmosphäre wieder die ersten Schläge auf Sand ausführen und Punkte ausspielen.Anschließend lud der Verein die Jugendlichen zum liebevoll hergerichteten Grillbuffet ein. Auch viele der Eltern nutzten die Chance sich mal wieder auf der Terrasse - gern auch Platz 11 genannt - zusammenfinden und freuten sich auf das Wiedersehen nach der Winterpause.Die Jugend bereitete mit diesem Event das vor, was die Erwachsenen und Senioren am Tag danach bei vergleichbaren Bedingungen auslebten. Alle freuen sich auf die nächsten Wochen und Monate, um den bisherigen „paar schönen Schlägen“ weitere folgen zu lassen.