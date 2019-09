Schleifen für Resser Voltis

Platzierungen in Weyhe und Brietlingen

Vom 21. bis 22. September fand in Weyhe/Lahausen eines der letzten Turniere in dieser Saison für die Wedemarker Voltigierer statt. In der Leistungsklasse S Einzel erzielte Justus Schuckert auf „Loki“ den zweiten Platz, Platz 1 ging an Teamkollegin Nina Rauls (Nina startet Einzel für den RV Hohenhameln, Gruppe beim RVC Wedemark). Am Sonntag jubelte eine hochmotivierte L 18-Gruppe über den zweiten Platz auf ihrem Gruppenpferd „Dexys Midnight Runner“. Die Teams freuen sich noch auf drei Starts in dieser Saison. Am Wochenende geht es für einen Teil des RVC nach Lembruch zum Vierkampf, der andere Teil fährt zur Norddeutschen Meisterschaft nach Timmel. Im Oktober findet dann das letzte Saisonturnier für die Voltigierer statt.