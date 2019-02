Scorpions empfangen Preussen Berlin

„Auf dem Papier“, so Coach Dieter Reiss, „müssten für uns drei Punkte drin sein, doch die Preussen haben in einigen der letzten Spiele mit großen Überraschungen aufgewartet.“Aktuell stehen die Scorpions mit 94 Punkten auf Tabellenplatz drei, einen Punkt hinter den Indians. Beide Teams haben bereits jetzt das Heimrecht in der ersten Playoff-Runde sicher. Offen ist aktuell nur noch die Frage welches Team am Ende der Hauptrunde den zweiten und dritten Tabellenplatz einnimmt.Die Indians haben aktuell zwar einen Punkt mehr, im Gegenzug aber auch bereits zwei Spiele mehr. Auch wenn das Restprogramm der Scorpions mit Rostock, zweimal Herne und Essen recht schwer ist, müssen die Indians bei ihren restlichen zwei Spielen nach diesem Wochenende noch einmal in Tilburg antreten. Eine spannende Endphase dieser Hauptrunde, bei der noch beide Teams die Chance auf den zweiten Tabellenplatz haben. Sehr wichtig für die Scorpions, dass sie sich Sonntag gegen die Preussen aus Berlin keinen Patzer erlauben.