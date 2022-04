Scorpions sind im Halbfinale

Die Hannover Scorpions bedanken sich ganz besonders herzlich bei ihrem Kooperationspartner, den Grizzlys Wolfsburg, vor allen Dingen bei Geschäftsführer Charly Fliegauf und Trainer Mike Stewart für die professionelle und optimale Unterstützung. Die Wolfsburger Förderlizenzspieler haben einen großen Anteil an den bisherigen Erfolgen der Scorpions. Mit den Eisbären Regensburg treffen die Scorpions auf das Team, das in der ersten Runde die Leipziger Icefighters und in der zweiten Runde den Nordmeister die Saale Bulls Halle aus den Playoffs geworfen hat. Eine technisch sehr starke Mannschaft mit einer tschechischen Komponente gegen die sich die Scorpions gute Chancen ausrechnen, wenn sie genauso wie in den letzten Spielen auftreten. „Mein Team ist bereit, mein Team will, wir haben die spielerischen und kämpferischen Möglichkeiten“, so ein kampfesbereiter Scorpions Coach Dieter Reiss vor dem Start in die Halbfinalserie.„Die Hannover Scorpions haben schon jetzt eine äußerst erfolgreiche Saison gespielt“, so Sportchef Eric Haselbacher. Mit dem Erreichen des zweiten Tabellenplatzes in der Hauptrunde und dem Einzug ins Halbfinale schließen die Scorpions nahtlos an die herausragenden Ergebnisse der letzten Jahre an. Die Hannover Scorpions haben in den letzten vier komplett durchgeführten Spielzeiten bereits heute dreimal das Halbfinale und einmal das Finale der gesamten Deutschen Oberliga erreicht. Und die Fans würdigen das mit Begeisterung: Am Bildschirrm durch Sprade TV und live verfolgen bis zu 7.000 Zuschauer die Auftritte der Hannover Scorpions auf dem Eis. Das stärkt die Motivation der Spieler und des gesamten Teams natürlich gewaltig. Und alle sind gespannt, was noch möglich ist.