Scorpions testen gegen Huskies

Saison beginnt am 4. September

Noch sind es mehr als 100 Tage bis zum Start in die nächste Eishockeysaison und die Hannover Scorpions haben ihre Testspiele bereits komplett vereinbart.„Wir freuen uns sehr, dass zur Saisoneröffnung am Sonntag, 4. September, um16 Uhr der EC Kassel Huskies zu uns in die hus de groot EISARENA kommt“, so Coach Kevin Gaudet, der sich schon auf die Begegnung gegen das DEL 2 Team freut. Weitere Tests finden gegen die Crocodiles Hamburg statt. In der hus de groot EISARENA empfangen die Scorpions die Crocodiles am Freitag, den 9. September um 20:00 Uhr, das Rückspiel steigt zwei Tage später am Sonntag, 11. September, um 18 Uhr in der Hansestadt. Die letzten beiden Tests vor dem Start in die Meisterrunde der Oberliga Nord bestreiten die Scorpions gegen die Hammer Eisbären, ein Testpartner, der gerade gegen Ende der vergangenen Saison immer wieder mit starken Leistungen aufgefallen ist. Am Freitag, 16. September, um 20 Uhr findet das Heimspiel in der Wedemark und am Sonntag, 18. September, um 18.30 Uhr das Rückspiel in Hamm statt.