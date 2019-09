Scorpions testen Hamburg im Doppelpack

Saisoneinstieg gelungen – 15:1 Sieg gegen TAG Salzgitter Icefighters

Das erste Spiel der Hannover Scorpions ist gespielt, es war zwar „nur“ ein Testspiel, aber das Ergebnis kann sich dennoch sehen lassen. Auch, weil es das allererste Spiel des neuen Scorpions-Teams war. Gegen tapfer kämpfende Salzgitter Icefighters gelang den Scorpions vor 810 Zuschauern ein souveräner 15:1 Sieg, wo man den Jungs regelrecht anmerken konnte, dass Sie auf die kommende Hauptrunde brennen. Der nächste Test steht bereits am Freitag an, wenn die Crocodiles Hamburg um 20 Uhr in der hus de groot EISARENA gegen unsere Hannover Scorpions antreten. Das Spiel ist dann der erste „ernste“ Test gegen einen Gegner, der in der selben Liga spielt und schon einige Testspiele absolviert hat und schon entsprechend gut eingespielt ist. Das Rückspiel folgt am Sonntag in Hamburg, welches gleichzeitig der einzige Auswärtstest für die Scorpions ist. Scorpions-Torschützen vom 15:1 Sieg gegen TAG Salzgitter Icefighters: Koziol (3), Ringe (2), Bombis, Schmid, Garten, Pelletier (3), Rinke (2), Reiss (2)