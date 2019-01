Seit zwölf Jahren AROHA™ bei BG Elze

Zwei neue Kurse starten im Februar 2019

Elze. AROHA™ ist ein ständiger Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung und ein effektives und unkompliziertes Ganzkörperworkout. Es festigt Gesäß, Oberschenkel, Bauch und führt zu innerer Ausgeglichenheit. Da AROHA™ hauptsächlich aus intensiven aber leicht nachvollziehbaren Low-Impact-Anteilen besteht, eignet sich das Workout für alle Altersgruppen mit unterschiedlichem Fitness-Level. Während des Workouts bleiben die Bewegungen in einem leicht nachvollziehbaren Tempo und gehen fließend ineinander über. Dadurch wird dem Einsteiger (auch ohne Vorkenntnisse) die Möglichkeit gegeben, sofort an dem Kurs teilnehmen zu können. Dadurch, dass bei AROHA™ zahlreiche, vor allem große Muskelgruppen kontinuierlich in Bewegung sind, stellen sich Verbesserungen des Herz-Kreislauf-Systems und eine fettreduzierende Wirkung ein. Nebeneffekte können die Verbesserung der Konzentration und Stressabbau sowie Auflösen von Muskelverspannungen und energetischen Blockaden sein.Zwei neue AROHA™-Kurse finden statt ab Dienstag, 5. Februar, um 19 Uhr (15 Termine bis zu den Sommerferien) und am Donnerstag, 7. Februar, um 18 Uhr (15 Termine bis zu den Sommerferien im Sport- und Tanzhaus von Blau-Gelb Elze, Kuckucksweg 90.Anmeldungen und Informationen erteilt: Bettina Kahmann per E-Mail unter bk-balance@htp-tel.de oder gibt es unter www.bk-balance.de.