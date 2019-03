Silber für Keno Voss

Regionseinzelmeisterschaft der Mädchen und Jungen in der Altersgruppe U10 statt. Keno Voss, welcher als einziger für den Mellendorfer TV an dem Turnier antrat, traf in der Gewichtsklasse bis 28 Kilogramm insgesamt auf vier Gegner. Durch das intensive Wettkampftraining und Motivation durch Trainer Christian Knobloch gelang es ihm die ersten drei Kämpfe jeweils mit 10:0 für sich zu entscheiden. Im letzten und entscheidenden Kampf um Platz eins traf er auf Alessandro Wittenberg vom VfL Grasdorf, welcher auch drei Kämpfe gewonnen hatte.Beide Kämpfer lieferten sich einen starken Kampf, aus dem Alessandro nach der vollen Kampfzeit als Sieger vorherging. Keno Voss durfte sich trotzdem freuen, hatte er sich seine erste Silbermedaille erkämpft und dadurch sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft am 23. März qualifiziert.