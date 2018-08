So „pfandtastisch“ kann helfen sein

JFV Hannover United Juniorinnen danken REWE für Trikotsatz

Die D-Juniorinnen vom JFV Hannover United starten in die Spielsaison 2018/2019 mit einem neuen Trikotsatz. Dieser wurde den Fußballerinnen freundlicherweise vom REWE-Markt Bissendorf zur Verfügung gestellt, die durch das Logo REWE in rot-weiß auf blauem Trikot nun in den Vereinsfarben ihre Punktspiele auf den Bissendorfer Sportplätzen bestreiten können. Möglich geworden ist das Sponsoring durch die Spende der Pfandbons. Im REWE- Markt kann man nicht nur einkaufen, sondern auch etwas Gutes tun. Alles was man dazu braucht, ist der eigene Pfandbon. Diesen wirft man in die Pfandbox und unterstützt damit eine gemeinnützige Organisation. Das REWE-Team hat sich für die Fußballerinnen des JFV Hannover United, die in der 1. Kreisklasse der Region Kreis Hannover spielen, entschieden.Alle Juniorinnen-Teams des JFV Hannover United trainieren dienstags und donnerstags auf den Sportplätzen Bissendorf, Am Mühlenberg. Kontakt unter www.jfv-hannoverunited.de.