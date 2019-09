Spannendes Finale

Regionsmeister beim TCB stehen fest

Eine sehr erfolgreiche Tennissaison geht für die Jüngsten des TC Bissendorf zu Ende. Die vier Jungen der Midcourt-Mannschaft: Lennart Neemeyer, Levin Hille, Justus Tabke und Paul Götze haben in der Vorrunde und in der Pokalrunde jedes Spiel mit 3:0 gewonnen. Das spannende Finale, das in Barsinghausen ausgetragen wurde, endete 2:1 für Bissendorf. Alle vier Jungen bestritten ihre erste Punktspielsaison und freuten sich sehr bei der Siegerehrung über ihre Medaillen und Urkunden.