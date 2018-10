Spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen

Turnerinnen verpassen knapp Treppchenplatz

Einen tollen Erfolg konnten die Elzer Leistungsturnerinnen vom Rundenwettkampf der Landesliga 2, der kürzlich in Kirchweyhe stattfand, mit nach Hause bringen. Lagen sie in der Hinrunde des Kürwettkampfes in der Leistungsklasse LK 3 noch auf Platz fünf, konnten sie sich auf den vierten Platz vorarbeiten. Die Mannschaft verfehlte mit nur 0,75 Punkten knapp den dritten Platz und damit das begehrte Treppchen.Es turnten Rebecca Frech, Karolina Heitland, Johanna Marten, Celina Kennedy, Mieke Seiffert, Pauline Tegenkamp, Katharina Glüsing und Mira Heitland.