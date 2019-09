Gymnasium beim TC Wedemark

Auch in diesem Jahr wurde die Kooperation des Gymnasium Mellendorf mit dem TC Wedemark fortgesetzt. Der TC Wedemark stellt dem Gymnasium die Anlage für den Sportunterricht zur Verfügung. Die Lehrerin Juliane Rode (Foto: Dritte von links) gibt einer Gruppe der Oberstufe, im Rahmen des Fachs Sport, Tennisunterricht. Außerdem bietet das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an einer Tennis-AG an. Der Unterricht findet jeweils einmal die Woche statt. Die Schülerinnen und Schüler haben dieses Angebot gern angenommen und Spaß am Tennis gezeigt.