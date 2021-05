Sport-Café mit schöner Aussicht

Train & Chill nach langer Durststrecke

Lindwedel. Licht am Ende des Tunnels: Der Sporthof Schöne Aussicht in Lindwedel startet seine Outdoor Saison am 6. Juni um 14.00 Uhr nach einer intensiven ZOOM Trainingszeitmit einem Train & ChillL Sonntag life. Für alle, die sich entscheiden, noch in diesem Frühjahr mit einem gesunden und qualifizierten Training zu beginnen, bietet dieser Sportnachmittag eine sehr gute Gelegenheit, sich über das Programm der Schönen Aussicht zu informieren, das ganzheitliche Trainingskonzept hautnah zu erfahren oder einfach nur das wunderschöne Ambiente in purer Natur zu genießen. Auf dem Programm stehen zwei Kursformate, die Faszientraining, Spiraldynamik und funktionelle Bewegungen, vor allem aber Spaß und stimmungsvolle Musik verbinden. Der Sportnachmittag startet um 14 Uhr und endet um 17 Uhr. Bei Temperaturen unter 15 Grad und Regen wird dieser Train&Chill -Sonntag verschoben. Anmeldungen unter (01 60) 7 75 06 57 oder schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de.