Sportwoche des TSV Godshorn

Das Motto lautet: Der TSV sagt Danke

Godshorn. Trotz umfangreicher Corona Auflagen veranstaltet die Fußballabteilung des TSV Godshorn vom 18. bis 22. August eine Sportwoche. Täglich präsentieren sich ab 17.30 Uhr Jugend, Damen und Herren Mannschaften in Freundschaftsspielen gegen benachbarte und befreundete Mannschaften. Mit dieser Sportwoche möchte der TSV Godshorn seinen vielen Sponsoren, ehrenamtlichen Helfern und auch Sportlern DANKE sagen. DANKE, dass man in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat und somit ein großes Zeichen an Solidarität und gleichzeitiger Hoffnung gesetzt hat. Auch wenn die Corona Pandemie noch lange keine normalen Abläufe zulassen und weiterhin ein sensibler Umgang mit bestehenden Regeln notwendig ist, wollen die TSV-Verantwortlichen mit der Sportwoche ihrer Anlage ein wenig Leben einhauchen. Zu den Freundschaftsspielen ist das Clubheim geöffnet und parallel bietet der Förderverein Leckeres und Reichhaltiges vom Grill an. Der TSV Godshorn freut sich auf ein zahlreiches Wiedersehen mit seinen Freunden und Mitgliedern. Zuschauer werden gebeten, sich zum Besuch der Fußballspiele Sitzgelegenheiten mitzubringen.