Starke Kinder beim Kreuschner Cup 2020

Mit dieser Veranstaltung beteiligt sich die D-Jugend der JSG Wedemark an der bundesweiten Mitmach-Initiative „Kinder stark machen“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie richtet sich an Erwachsene, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche tragen. Ziel ist eine frühe Suchtvorbeugung. Durch die Stärkung des Selbstvertrauens und die Förderung ihrer Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sollen Kinder und Jugendliche lernen, auch gegen Gruppendruck „Nein" zu Suchtmitteln aller Art sagen zu können.Neben dem Elternhaus und der Schule können Sportvereine dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Denn Trainer sind häufig Vorbilder und Vertrauenspersonen. Im Sportverein lernen Kinder und Jugendliche, ihre Fähigkeiten und Grenzen auszuloten, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, anderen zu vertrauen und gemeinsam Konflikte zu lösen. All das trägt dazu bei, Kinder stark zu machen.Für alle teilnehmenden Mannschaften stellt die Firma Kreuschner Sport- und Werbeartikel aus Hellendorf Sach- und Geldpreise zur Verfügung. Für das leibliches Wohl ist natürlich auch gesorgt. Weitere Informationen unter www.kinderstarkmachen.de.