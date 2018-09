Starker Teamauftritt

Tennis: Triumph für A-Juniorinnen des TC Sommerbostel

Es war ein sehr erfreulicher Ausklang der Tennis-Sommersaison mit einem beachtlichen Ergebnis. Die A-Juniorinnen des TC Sommerbostel sind die erfolgreichste Dreiermannschaft in der gesamten Region Hannover. Alexandra Louisa Strauß sowie Carla und Martha Wendt haben nicht nur eine überragende Saison gespielt, sondern auch noch die Krönung geschafft. Mit dem Pokalsieg ist dem Team das i-Tüpfelchen auf starke Leistungen gelungen. Im entscheidenden Spiel gelang ein souveräner 3:0-Erfolg gegen den TSV Havelse. In dieser Partie kamen Alexandra Louisa Strauß und Carla Wendt zum Einsatz, während Martha Wendet fehlte.Insgesamt darf der TV Sommerbostel im Nachwuchsbereich sehr zufrieden sein – und das gilt auch für seine männlichen Talente. Die Junioren A (4er-Team) mit Kapitän Hannes Wanger belegten in der Bezirksliga einen starken zweiten Tabellenplatz. Die Junioren A als Zweiermannschaft wurden in der Regionsliga Zweiter. Auch die B-Junioren des TCS waren in der Bezirksliga am Ball. Die Mannschaft um Kapitän Dario Wakili kam auf den vierten Tabellenplatz. Und die zweiköpfe B-Juniorenmannschaft um Kapitän Niklas Wurm wurde in der Regionsliga Tabellendritter.