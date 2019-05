Steppaerobic bei der SSG

Einfach vorbeikommen und mitmachen

Die Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel bietet immer montags in der Zeit von 20.20 bis 21.20 Uhr in der Turnhalle, Fuhrenkamp, Steppaerobic an. Steppaerobic ist ein gelenkschonendes Workout, das in der Gruppe mit rhythmischen Bewegungen zu motivierender Musik ausgeübt wird. Es bringt den gesamten Körper in Schwung und stärkt mit einfachen Mitteln Ausdauer und Muskulatur. Also, wer sich noch schnell fit für die Sommertage machen möchte, kann jederzeit bei der SSG einsteigen und an dem effektiven, einfachen und effizienten Herz-/Kreislauftraining teilnehmen.Entweder man kommt am Montag einfach vorbei oder man meldet sich bei der Übungsleiterin Christel Kaldyk unter Telefon (0 51 30) 9 60 56 16 oder informiert sich auf der Homepage http://www.ssg-scherenbostel.de/Sparten/Step-Aerob...