TC Sommerbostel stürmt in die Oberliga

Starke Herren 50-Mannschaft spielt ihre ganze Tennis-Routine aus

Diese Erfolgsgeschichte lässt aufhorchen. Erstmals in der Historie des TC Sommerbostel ist es einer Mannschaft des Vereins gelungen, in die Tennis-Oberliga aufzusteigen. Das Herren 50-Team um Kapitän Stephan Menke hat ein echtes Kunststück geschafft. Nach einer fehlerlosen Saison in der Landesliga mit 10:0 Punkten und Siegen gegen Holdenstedt, Gifhorn, Lüneburg, Göttingen sowie den Polizei SV Hannover steigen die TCS-Routiniers in die höchste Spielklasse des Tennisverbandes Niedersachsen/Bremen auf. Die mit fünf hart umkämpften Erfolgen abgeschlossene Saison ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil den Sommerbostelern als Aufsteiger in die Landesliga gleich auch noch der Sprung in die nächsthöhere Spielklasse gelungen ist.Für TCS-Spieler Stephan Menke schließt sich damit im Alter von 52 Jahren ein Kreis. Er war einst als jugendliches Talent vom kleinen Sommerbostel nach Burgdorf gewechselt, um dort in der Herren-Oberliga zuzuschlagen. Nach erfolgreichen Auftritten auf höchstem Niveau hatte er jedoch beschlossen, zu seinem Heimatverein zurückzukehren und dort mit Hilfe von heimischen Talenten und engagiertem Training etwas Eigenes aufzubauen. Das Ergebnis ist bis heute verblüffend. Unter Menkes Obhut sind unzählige Talente groß geworden, die es bis in höchste Spielklassen geschafft und auch zu starken Spielern sowie Trainern des TCS geworden sind.Mit den vielen Tennis-Freundschaften, die Menke über Jahrzehnte gefördert hat, ist auch der Erfolg der Herren 50 eng verknüpft. Christian Otto, Torsten Thiele, Stephan Menke, Markus Schmieta, Tobias Hofbauer und Thorsten Steinmetz kennen sich zum Teil schon seit der Grundschule und bilden ein eingeschworenes Team. Die Homogenität der Mannschaft und das Durchhaltevermögen der einzelnen Spieler sorgt jetzt für das Novum, das der TC Sommerbostel in der kommenden Saison erstmals in der Oberliga vertreten ist. Es dort mit ehemaligen Berufsspielern und etablierten Clubs aufzunehmen, wird für den frechen Emporkömmling namens TC Sommerbostel ein großes Abenteuer.Die Gewinner in Sommerbostel während der Sommersaison 2021 waren eindeutig die Altersklassenteams. Denn neben den Herren 50 haben auch die beiden Herren 40-Teams eine sehr gute Rolle gespielt. Das stärkere der beiden Teams hat dank guter Auftritte von Sönke Neuß, Sebastian Soeffky, Philip Heinze, Nils Schlaudraff, Reinhard Penzhorn und Markus Becker den Klassenerhalt in der Verbandsliga geschafft. Der Aufstieg in die Verbandsklasse ist den Herren 40 II mit Norman Schwarzkopf, Marc Wendt, Tillmann Schmieta, Henning Kaiser und Thomas Probst gelungen. Drei Siege und ein Remis führten zum Staffelsieg in der Bezirksliga.Weiterhin in der Landesliga wird die 1. Damenmannschaft des TCS vertreten sein. Obwohl Spitzenspielerin Alexandra Louisa Strauß verletzungsbedingt kaum zur Verfügung gestanden hat, reichte es zu einem guten 3. Tabellenplatz. Josephine Bollwahn, Caroline Schmieta, Lea-Marie Sümnick, Carina Sievers und Carla Wendt sowie Alexandra Louisa Strauß als Nummer 1 der Mannschaft reichte am Ende ein souveräner 5:1-Erfolg beim TC TSV Burgdorf, um die Saison ungefährdet zu überstehen.Einen Schritt zurück geht unterdessen die über Jahre erfolgsverwöhnte 1. Herrenmannschaft, die lange Zeit das Aushängeschild des TC Sommerbostel war. In der Verbandsliga gelang dem Team um Routinier Alexander Kuhlmann lediglich ein Remis gegen Rotenburg, was für den Klassenerhalt zu wenig war. In der kommenden Saison wagt die Mannschaft einen Neuanfang und baut dabei gerne ausschließlich auf Spieler, die als Jugendspieler in der Wedemark groß geworden sind. Sie weiß hinter sich eine gute Reserve. Denn der TC Sommerbostel II mit Lars Markgraf, Carsten Wendt, Henri Schwarzkopf, Felix Menke hat in diesem Sommer in der Verbandsklasse eine gute Saison gespielt und bildet einen idealen Unterbau.