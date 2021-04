TCW rüstet auf LED um

Flutlichtanlage für Tennisplatz wird gefördert

Mellendorf. Die Region Hannover fördert Sportvereine mit Zuschüssen für LED-Flutlichtanlagen. Diese Gelegenheit hat der TC Wedemark genutzt. Es ist jetzt in die Tat umgesetzt worden.Die Flutlichtanlage ermöglicht das Tennisspielen auch in den Abendstunden. Sobald es die Umstände wieder zulassen, wird dadurch eine höhere Auslastung der Tennisplätze ermöglicht, und es können wieder, wie in der Vergangenheit, „Mitternachtsturniere“ stattfinden. Das ist einen totale Bereicherung für das Vereinsleben. Hoffen wir alle, dass es schnellstmöglich wieder losgehen kann", so Ilona Moch vom Vorstand des Tennisclub Wedemark.