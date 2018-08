Tennisclub Bissendorf ermittelt seine Vereinsmeister

Die offene Klasse der Herren bestritten in diesem Jahr die jüngeren Herrenspieler unter sich und zeigten guten Tennissport. Im spannenden Finale setzte sich schließlich Julian Berg gegen seinen Kontrahenten Tim Büsing über drei Sätze (2:6, 6:1, 6:2) durch. Bei den Damen wurde die offene Klasse mit den Damen 35 zusammengelegt. Im Endspiel sorgte die Nachwuchsspielerin Johanna Marten mit ihrem Finalsieg (6:3, 6:1) gegen Ulrike Weis für eine Überraschung. Im Wettbewerb der Herren 35 sicherte sich Thorsten Fischer ohne Satzverlust (6:4, 6:2) den Clubmeistertitel in einem guten Endspiel gegen Christian Müller. Das Endspiel der Herren 55 konnte Martin Hube in einem hart umkämpften Spiel gegen Fritz-Rüdiger Heidecke mit 6:3 und 7:5 für sich entscheiden. Alle Sieger und Platzierte wurden nach dem Ende des letzten Spieles geehrt.Der 1. Vorsitzende Benno Heinichen freute sich über die zahlreiche Beteiligung und dankte Norbert Höfer und Andreas Ziegra für die Leitung des Turniers.