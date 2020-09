Tennisclub Bissendorf zufrieden

Saisonabschluss mit acht Staffelsiegern

Für den TCB starteten Corona bedingt im Erwachsenenbereich von den ursprünglich 15 gemeldeten Mannschaften eine Damen- und 6sechsHerrenmannschaften. Im Kinder- und Jugendbereich nahmen zehn Mannschaften an den Punktspielen teil. Für die teilnehmenden Mannschaften war es trotz der Umstände eine sehr erfolgreiche Tennissaison.Die Ergebnisse der Mannschaften:Damen ( MF Julia Grubitz - Bezirksklasse 5:1 Platz 1Herren ( MF Simon Kalweit) - Regionsliga 7:3 Platz 1Herren 40 II ( MF Thomas Lingner ) - Regionsklasse 6:0 Platz 1Herren 50 ( MF Michael Büsing) - Verbandsliga 4:2 Platz 1Herren 50 II ( MF Hans Marten ) - Regionsliga 5:1 Platz 1Herren 40 (MF Christopher Nordmeyer) - Nordliga 2:4 Platz 4Herren 55 ( MF Rainer Haupt ) - Regionsliga 4:4 Platz 3Junioren A ( MF Max Niklas Hoffmann) - Regionsliga 4:0 Platz 1Juniorinnen A ( MF Katharina Blume ) - Regionsdliga 8:0 Platz 1Juniorinnen A II ( MF Lara Thoms) - Regionsklasse 10:0 Platz 1Junioren A ( MF Sören Sauß ) - Regionsliga 6:2 Platz 2Junioren B (MF Kelldan Oeing ) - Regionsliga 5:5 Platz 3Junioren C ( MF Levin Hille ) - Regionsliga 4:2 Platz 2Juniorinnen B (MF Fabienne Bünger) - Regionsliga 4:2 Platz 2Juniorinnen C (MF Viktoria Marten ) - Regionsliga 5:3 Platz 2Midcourt U10 (MF Lenja Queck ) - Regionsliga 0:4 Platz 4Midcourt U10 (MF Julius Holthaus ) - Regionsliga 0:10 Platz 6Durch die Corona-Bedingungen werden in diesem Jahr die Auf- und Abstiege ausgesetzt. Trotzdem ist die Saison 2020 für alle Mannschaften ein sportlicher Erfolg mit einem theoretischen Aufstieg für die Staffelsieger gewesen.