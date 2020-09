Tennisturnier voller Erfolg

Fast 20 Anmeldungen erhalten

Lindwedel. Fast 20 Anmeldungen gab es für das Schleifenturnier der Tennissparte des SV Lindwedel-Hope. So eine große Resonanz hatten die Veranstalter gar nicht erwartet. In wechselden, zusammengelosten Paarungen spielten Jung und Alt, Könner und Anfänger, Mitglieder und Nichtmitglieder gleichermaßen miteinander. Alle hatten einen Riesenspaß! In den Pausen erfreuten sich die Teilnehmer an frisch gezapftem Bier und HotDogs. Wetter und Stimmung waren super und es wurde bis in die Dunkelheit hinein gespielt. Der Eine oder die Andere konnten von diesem wunderbaren Sport so begeistert werden, dass der SV Lindwedel-Hope sie nun als neue Mitglieder begrüßen darf. Es war eine großartige Veranstaltung, die zum Saisongbeginn im Frühjahr 2021 unbedingt wiederholt werden sollte, waren sich alle Beteiligten einig.