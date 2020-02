Viel Erfolg und neue Ziele

Mitgliederversammlung des TC Sommerbostel

Beim TC Sommerbostel werden in Kürze erneut die Weichen für die Zukunft gestellt. Auf der Mitgliederversammlung am Montag, 10. Februar, um 18.30 Uhr informiert der langjährige 1. Vorsitzende Wolfgang Schittek über die aktuellen Erfolge und künftige Ziele des in der Wedemark etablierten Tennisvereins. Dass die 1. Herrenmannschaft und die 1. Damenmannschaft des Vereins in der Landesliga am Ball sind, ist in der Wedemark und näheren Umgebung einmalig. Die sportliche und finanzielle Entwicklung des TCS zählt zu den Themen der Mitgliederversammlung.Der TCS ist vor mittlerweile 43 Jahren gegründet worden und freut sich über seine idyllische Anlage im Hellendorfer Ortsteil Sommerbostel. Rund 220 Mitglieder gehören dem TCS an, davon mehr als 70 Kinder und Jugendliche. Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung stehen für einen Teil der bisherigen Vorstandsämter Neuwahlen an. Der Abend wird traditionell von Wolfgang Schittek moderiert. Er führt den Verein bereits seit 1997 an und lädt alle Mitglieder in das TCS-Clubheim am Sandbergwerg 24 ein.