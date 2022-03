Vielseitigkeitsturnier in Warmeloh

Los geht es am Samstagmorgen mit den Geländepferdeprüfungen Klasse A mit Qualifikation zum Bundeschampionat für die fünfährigen Geländepferde. Weiter und zum Teil parallel geht es mit Dressurprüfungen der Klasse A auf den Dressurplätzen. Am Sonntag früh startet der Reiternachwuchs zunächst in Dressurprüfungen der Klasse E. Danach geht es weiter mit Stilspringprüfungen und Stilgeländeritten der Klasse E.Das gesamte Team aus Warmeloh freut sich darauf, Reitern und Zuschauern zwei schöne Tage mit Vielseitigkeitsport in unterschiedlichen Leistungsklassen bieten zu können.Details finden Interessierte auf der Homepage pferdesport-warmeloh.de in der Rubrik Veranstaltungen und dort beim Turnier 2022.