Vier Siege in Folge

JSG Leinetal U 14 startet in Bezirksliga

Schwarmstedt. Das gesamte Team der C-Jugend der JSG Leinetal wurde durch den Sponsor Edeka WILDE aus Schwarmstedt mit Trikots für die neue Saison ausgestattet. Die Jungs starten als Aufsteiger in der Bezirksliga mit einem 11er Team und mit einem 7er Team in der Kreisliga. Die Leinetal 1 konnte ihr Auftaktspiel in der Bezirksliga gegen die Mannschaft des SV Wintermoor für sich entscheiden und spielt weiter um den Aufstieg in die Landesliga. Die Leinetal 2 läutete mit vier Siegen in Folge die erfolgreiche neue Saison ein. Das erfolgshungrige Team kann jedoch noch Unterstützung gebrauchen. Wer Interesse an einem Probetraining hat, kann sich an Dirk Schaper (0171-3857476) wenden. Wer verfolgen möchte, was das Team auf und neben dem Feld macht, kann das auf Intergram unter #einTeam2007 tun. Das Team der U14 sagt Danke für die Heimtrikots.