Volleyballer gesucht

SSG will Mixed-Team verstärken

Die Volleyball-Sparte der SSG Scherenbostel sucht neue Spieler und Spielerinnen. Die Mixed-Mannschaften setzen sich aus guten Freizeit- und Ligaspielernzusammen. Die Scherenbosteler nehmen an der Hannover Mixed-Liga teil und spielen Turniere im Freien (mit eigenem Beachvolleyballplatz in Scherenbostel) und in der Halle (hier Wedemark-Halle in Mellendorf). Von den meisten anderen Mixed-Mannschaften unterscheiden sie sich darin, dass sie die Hälfte ihrer Hallenzeiten auch wirklich zum Trainieren verwenden und so sind sie immer mittwochs in der Zeit von 20.15 bis 21.45 Uhr in der Halle zu finden. Im Sommer geht es auf die Beachplätze nach draußen. Neue Spieler und Spielerinnen aus dem Liga- und Freizeitbereich sind jederzeit herzlich willkommen. Sie können selber entscheiden, ob sie am Liga-Spielbetrieb in der Hobby-Mixed, Beachvolleyball oder einfach nur trainieren und zwischen den Spielzeiten auf diversen Turnieren mitspielen wollen, an denen der Spaß im Vordergrund steht. Hier ist für jeden das Richtige zu finden. Weitere Auskünfte gibt es telefonisch bei Claudia Kebernik, Telefon (0 51 30) 61 65 oder per Mail unter ssg.scherenbostel@web.de.