RVC Wedemark: Geeignet ab sechs Jahre

Nach den Herbstferien wird im RVC Wedemark (im Turnclub Bissendorf) eine reine Jungen-Voltigier Gruppe initiiert. Voltigieren ist ein cooler Sport der viel mit Kraft und Turntechnik aber auch mit der Liebe zum Pferd und der Freude am Teamsport zu tun hat. Trainiert wird donnerstags in Resse auf dem Pferd, in der Turnhalle und auf dem Movie. Infos bei Trainerin Iris Berthold unter Telefon (01 73) 5 25 15 93.