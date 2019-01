Von Platz zwölf auf Platz fünf

Grandiose Entwicklung der Volleyballer vom Turn-Club Bissendorf

Vor einem Jahr hat sich die Volleyball-Mannschaft aus unterschiedlichen Spielstärken (von Anfängern bis erfahrenen Hobbyspielern) beim Turn-Club Bissendorf neu zusammengefunden. Inzwischen sind Erfolge zu verzeichnen, mit denen kaum zu rechnen war. So belegte die Mannschaft bei einem Freundschaftsturnier am vergangenen Wochenende von zwölf Mannschaften den fünften Platz, vor einem Jahr erhielten sie noch die „rote Laterne“. Es wird noch tatkräftige Unterstützung auf allen Postionen gesucht. Ein super nettes Team wartet auf Interessierte Spieler.Beim Heimspiel am Montag, 4. Februar, ab 20 Uhr in der Wedemarkhalle,Am Roye-Platz 5 in Mellendorf bietet sich die Möglichkeit das Team anzufeuern und kennenzulernen. Weitere Infos unter volleyball@turn-club-bissendorf.de.