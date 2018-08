Vorbereitungen in hus de groot EISARENA

Piste frisch gestrichen, Eismaschinen starten

Nach diesem Extremsommer ist es sicher für viele eine positive Nachricht. Die Eissaison in der hus de groot EISARENA steht vor der Tür. Am Freitag sind die Kältemaschinen und der Kühlturm eingeschaltet worden. Montag früh, pünktlich um 8 Uhr, waren zwölf Fans, Spieler, Freunde der Scorpions und Mitarbeiter der Sport und Freizeit GmbH zur Stelle, als es hieß die gesamte 1.800 Quadratmeter große Betonfläche, auf der das Eis aufgetragen wird, komplett neu zu streichen.Es war wieder einmal nötig die gesamte Piste, auf der bereits am Freitag, 7. September, das erste Testspiel der Scorpions gegen Hamburg stattfindet, neu zu streichen. Dank der tollen Unterstützung so vieler Freunde der Scorpions war die Arbeit in wenigen Stunden erledigt.