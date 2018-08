Vorverkauf gestartet

Scorpions starten mit Testspielen

Mellendorf. Ab sofort gibt es Tickets für Testspiele der Hannover Scorpions gegen Crocodiles Hamburg und Hannover Indians. In bereits drei Wochen startet die Eishockeysaison der Hannover Scorpions mit Testspielen gegen die Crocodiles Hamburg und dem Lokalrivalen Hannover Indians. Dann ist endlich die Sommerpause beendet und es geht wieder heiß her auf dem Eis der hus de groot EISARENA in Mellendorf. Der Vorverkauf für diese Spiele ist ab sofort gestartet. Am Freitag, 7. September, um 20 Uhr steht der erste Test zu Hause gegen die Crocodiles Hamburg an. In der darauffolgenden Woche, am Freitag, 14. September, um 20 Uhr steht dann das erste große Stadt-Derby der neuen Eishockeysaison an, wenn es zu Hause in der Mellendorfer hus de groot EISARENA gegen die Hannover Indians geht. Beide Gegner versprechen ein interessantes und spannendes Auftaktprogramm, welche garantiert mehr zu bieten haben als nur Spiele mit „Vorbereitungscharakter“. Hier werden die ersten Duftmarken der Saison gesetzt und den Mannschaften aufgezeigt, wo der Weg für sie hinführen könnte. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/even... und in der Geschäftsstelle Hannover Scorpions Eishockey GmbH, Am Freizeitpark 2, 30900 Wedemark.