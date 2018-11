Im Gehen gespielte Version

Wer über 50 Jahre alt ist und davon träumt, wieder Fußball zu spielen, für den ist Walking Football genau das Richtige. Geeignet ist die Sportart für alle entschlossenen Leute, die sportlich wieder einsteigen wollen, oder auch absolute Anfänger sind. Körperliche Einschränkungen sind hier kein Hindernis und fehlende Kondition ist hier kein Thema. Mehr als 40.000 Menschen spielen Walking Football in Großbritannien. Und jetzt können Interessierte auch in der Wedemark mitmachen. Einfach mit Turnschuhen und sportlicher Kleidung vorbeikommen im Sportpark des Mellendorfer TV, Industriestraße 37 in Mellendorf. Start ist am Mittwoch, 5. Dezember, von 12.30 bis 14 Uhr in der Sporthalle. Kontakt und weitere Infos bei Steve Jones unter Telefon (01 73) 4 35 87 94 oder E-Mail plantagenate13@gmail.com.