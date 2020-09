Walking jetzt vormittags

Bissendorf. Der Turn-Club Bissendorf bietet Walking jetzt vormittags an. Jeweils mittwochs ist Treffpunkt um 9.30 Uhr an der Bushaltestelle der Grundschule Bissendorf. Neueinsteiger sind herzlich willkommen. „Walking" heißt: zügiges Marschieren mit forschem Armeinsatz für erhöhten Kalorienverbrauch. Durch gerades Aufsetzen der Füße, welches ein optimales Wadenmuskeltraining ermöglicht, wird der Blutfluss in den Venen gefördert. Dass dieses Ausdauertraining auch optimal Herz und Kreislauf trainiert, versteht sich von selbst. Wir legen 7,5 Kilometer in unterschiedlichem Tempo zurück, anschließend werden die beanspruchten Muskeln wieder gedehnt. Weitere Infos www.turn-club-bissendorf.de.