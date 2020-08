Walkingkurs des LAC

Walking eignet sich besonders als Einstiegssportart für Untrainierte, Übergewichtige und als neue Sportart für ältere Personen, die etwas für ihr körperliches Wohlbefinden tun wollen. Ziel des Kurses ist die Stärkung der allgemeinen Fitness durch die Verbesserung der Ausdauer. Zum abwechslungsreichen Kursinhalt gehören das Erlernen der Walking-Technik und funktionelle Gymnastik. Die Kursteilnehmer sollen motiviert werden, dauerhaft mit Spaß und Freude körperlich aktiv zu sein. Start: Mittwoch, 9.September , 18–19 Uhr (achtmal).Treffpunkt: Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße.Kursgebühr: 40 Euro. Kursleitung: Birgit Komoll, Anja Lehmann.Weitere Informationen und Anmeldung per Email an langenhagenwalkt@lac-langenhagen.de