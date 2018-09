Wedemarker Judoka erkämpfen sich zwei Titel an einem Wochenende

Im Anschluss durfte Julia Fischer die Wettkampffläche betreten. Ihr persönliches Ziel war es Gold zu holen und somit ihren Titel vom letzten Jahr zu verteidigen und sich für die Bezirkseinzelmeisterschaft zu qualifizieren, welches sie durch drei gewonnene Kämpfe erfolgreich erreichte.Am Sonntag stellten sich die Trainer Robert Kraschewski und Christian Knobloch bei der Bezirkseinzelmeisterschaft Ü30 in Nienhagen ihren Gegner entgegen. In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm zeigte Robert eindrucksvoll sein Können und erkämpfte sich die silberne Medaille. Mit einer Haltetechnik bezwang Christian Knobloch seinen starken Gegner in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm und errang damit den ersten Platz und somit den zweiten Titel für die Judoka aus der Wedemark.