Wieder Zumba

Bissendorf. Ab Dienstag, 14. August, bietet der Turn-Club Bissendorf wieder Zumba an. Das Training mit Tina Ammich findet in der alten Schulturnhalle in Bissendorf ab 20.15 Uhr statt.

Dieses Angebot ersetzt vorläufig Drums-Alive, Neueinsteiger sind herzlich willkommen. Mitzubringen ist leichte Sportbekleidung und gute Laune.