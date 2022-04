Bowlingsaison startet wieder

Nach zwei Jahren durch die Pandemie bedingter Zwangspause starten die Bowlingspieler in Appels Bowlingcenter am Freitag, 6. Mai, mit einem Willkommensturnier in eine neue Spielzeit. An dem Turnier können alle Bowlingspieler, die Lust an dieser Sportart haben, teilnehmen, auch wenn sie bis jetzt noch nicht in einer Liga gespielt haben. Gespielt wird im Trio. Hier sollen sich Dreierteams bilden, die nicht zwingend aus einer Mannschaft stammen müssen, auch Neulinge, die mit dem Bowlingsport starten möchten, sind willkommen. Abgerundet wird der Abend durch ein Spaß-Moonlightbowling mit witzigen Überraschungen. Für Anmeldungen liegt die Teilnehmerliste im Bowlingcenter aus oder telefonisch unter (0 51 30) 37 10 40. Anmeldeschluss ist der 1. Mai. Das Team von Appels Bowlingcenter freut sich auf viele Anmeldungen und einen gelungenen Start in die neue Saison.