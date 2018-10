Wochenende hat es in sich

Dennis Arnold wechselt zu den Scorpions

Sechs Punkte am letzten Wochenende, die weiße Weste in der hus de groot EISARENA bleibt weiß und Dennis Arnold, in der Region Hannover kein Unbekannter, wechselt vom Herner EV zu den Scorpions. Drei äußerst positive Meldungen, die vor dem schweren kommenden Wochenende (Zuhause gegen Duisburg und auswärts gegen Herne) für Ruhe und eine positive Grundstimmung in der Wedemark sorgen. Dennis Arnold, der 21-jährige Stürmer (174 Zentiemter/85 Kilogramm) ist in Frankfurt geboren, wo er auch seine Eishockeyausbildung durchlief. 57 Spiele absolvierte Arnold in der DNL bei den Kölner Haien, ehe er die vergangenen drei Jahre in der Oberliga für die Indians die Schlittschuhe schnürte.Sowohl Dennis Arnold als auch Trainer Dieter Reiss sowie Sportchef Eric Haselbacher freuen sich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat.Dieses Wochenende hat es für die Scorpions in sich. Am gestrigen Freitag empfangen die Scorpions in der hus de groot EISARENA die Duisburger, ehe es am Sonntag nach Herne zum direkten Tabellennachbarn, die nur einen Punkt von den Scorpions getrennt sind, geht.