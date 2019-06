Zum Jubiläum des MTV

Wiedersehen von Damen-Bundesligateam

Das 100-jährige Bestehen des Mellendorfer TV machte es möglich: Helmut Lipper, ehemaliger Betreuer des seinerzeit in der Regionalliga und später in der 2. Bundesliga spielenden Fußball-Damenteams des MTV befragt, was er denn zum Jubiläumsjahr des MTV beitragen könne, antwortete spontan: „Ich versuche, die ehemals erfolgreiche Mannschaft noch einmal auflaufen zu lassen“. Nach vielen Telefonaten gelang es ihm, ein Großteil der Mannschaft für ein Spiel gegen die jetzige Bezirksligamannschaft des MTV zu gewinnen. Das am Ende das aktuelle Damenteam mit 3:0 gewann war eher zweitrangig, vielmehr freuten sich die ehemaligen Spielerinnen noch einmal über den gemeinsamen Auftritt.