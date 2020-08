Zwei neue Kurse bei der SSG

Vinyasa- und YIN-Yoga-Kurse in Scherenbostel

Gleich zwei neue, offene Kursformate werden ab dem 6. September in der Spiel- und Sportgemeinschaft Scherenbostel angeboten: sonntags von 10 bis 11.30 Uhr (90 Minuten) findet Vinyasa Yoga statt. Vinyasa Yoga ist ein moderner, sehr dynamischer Yoga Stil, der den Atem mit den Posen (Asanas) zu einer fließenden, kraftvollen Bewegungsabfolge (Flow) verbindet. Der Atem gibt den Takt vor und so können die Teilnehmer ganz bei sich und im Moment ankommen. Nach einer Meditation und Atemübung folgt ein Warm-up, danach gibt es wechselnde „Flows". Im Anschluss lassen Kräftigungsübungen und auch länger gehaltene Posen und Dehnungen zur Ruhe und Entspannung finden. In der Endentspannung (Savasana) werden kleine Körperreisen oder auch Stille praktiziert.Mittwochs von 20.30 bis 21.45 Uhr (75 Minuten) findet dann der YIN-Yoga-Kurs statt. Im Gegensatz zum Vinyasa ist YIN Yoga eine sehr ruhige und meditative Praxis, geeignet für jedes Alter. Die Posen werden passiv, meistens im sitzen oder liegen ausgeführt und der Körper durch Decken, Bolster oder auch Gurte unterstützt. Somit erreicht die Dehnung nicht nur die Muskeln und Sehnen, sondern vor allem die tief liegenden Bindegewebsschichten und Faszien. Wie die Wissenschaft in den letzten Jahren festgestellt hat spielen die Faszien eine sehr wichtige Rolle vor allem bei der Schmerzbehandlung (Rückenschmerzen, Verspannungen). Atemübungen in den Posen helfen dem Teilnehmer in eine tiefe Entspannung zu finden, fördern die Selbstheilungskräfte und bereiten optimal auf einen erholsamen Schlaf vor.Die Kurse werden von Sonja Brundert, zertifizierte Yogalehrerin, geleitet: „Sofern es das Wetter (noch) zulässt, wird (vor allen Dingen sonntags) draußen an der frischen Luft auf der Wiese hinter der Halle geübt – wunderbar still am Waldrand gelegen. In der Halle selbst kann ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. So können wir auch den aktuellen Auflagen und Anforderungen gerecht werden – und trotzdem gemeinsam üben.”Die Mitglieder der SSG Scherenbostel erhalten vergünstigte Konditionen. Der Kurs ist aber auch für alle anderen Interessierten offen (keine Vereinsmitgliedschaft notwendig). Eine reduzierte Probestunde ist nach Voranmeldung möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter kontakt@sonjabrundert.yoga oder Telefon (01 51) 10 21 18 90 oder unter www.sonjabrundert.yogaCorona bedingt hat es im Ablaufplan der SSG Scherenbostel in einigen Sparten Änderungen gegeben, hier nochmal die Zeiten: montags findet Bodystyling statt: Gruppe 1 von 18 bis 18.45 Uhr; Gruppe 2 von 19 bis 19:45 Uhr; bitte Matten mitbringen. Anmeldung bei Cora Lammers unter Telefon (01 78) 7 22 36 03 (SMS oder Whats App). Weiterhin gibt es montags Stepp-Aerobic. Start ist um 20 Uhr; Anmeldungen bei Christel Kaldyk unter Telefon (0 51 30) 9 60 56 16. Für Kinder von sech bis acht Jahren gibt es mittwochs das beliebte Kinderturnen: Gruppe 1 von 16 bis 17 Uhr und Gruppe 2 von 17.30 bis 18.30 Uhr. Ansprechpartnerin ist Svenja Behrens unter Telefon (01 73) 5 93 53 97.