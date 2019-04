1. FC Brelingen on Tour

Tennisdamen fuhren zum Timmendorfer Strand

1. FC Brelingen. Kürzlich fuhren 13 Damen der Tennisabteilung zu Ihrer jährlichen Freizeit zum Timmendorfer Strand. Die Wetterprognose war gut. Die Aktiven spielten auf dem hoteleigenen Platz und hatten auch noch Zeit, zum Shoppen, Kaffee trinken und relaxen. Die Passiven liefen am Freitag nach Scharbeutz und fuhren am Sonnabend mit dem Bus nach Travemünde, um mit der Fähre überzusetzen und auf dem Priwall zu wandern. Mit diversen Schnäppchen aus Travemünde ging es zurück nach Niendorf. Der Besuch des Cafés „Strandvilla“ darf auf dem Ausflug nicht fehlen. Abends in der Disco wurde ausdauernd getanzt. Am Sonntagnachmittag sind alle wieder gut in Brelingen angekommen und freuen sich schon auf das nächste Jahr wenn es wieder heißt „Auf zum Timmendorfer Strand“.