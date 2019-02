100 Jahre MTV – ein Grund zum Feiern

MTV Mellendorf. Im Jahre 1919 gründeten die Mitglieder des Kegelclubs „Alte Herren“ in der Vereinsgaststätte Hanebuth, heute Café Vatter am Bahnhof, den Männerturnverein Mellendorf, heute Mellendorfer Turn-Verein. Jetzt kann der Verein auf 100 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Anfänglich wurde nur Fußball gespielt und geturnt, heute hat sich das Sportangebot erheblich erweitert. In zwölf Sparten wird erfolgreich Breitensport angeboten und mit über 1.600 Mitgliedern ist der MTV mittlerweile der größte Verein in der Wedemark. Damit das runde Jubiläum auch gebührend gefeiert werden kann, hat sich bereits vor einem Jahr ein Organisationsteam gebildet, um Details der Feierlichkeiten festzulegen. Herausgekommen ist dabei ein Rahmenprogramm, das sich sehen lassen kann.

Auftakt bildet am Sonnabend, 30. März, der Festakt mit geladenen Gästen im Sportpark, jedoch sind auch Vereinsmitglieder und Bürger der Gemeinde Wedemark herzlich dazu eingeladen. Empfang ist um 12 Uhr, Beginn der Veranstaltung um 13 Uhr. Weiterer Höhepunkt der Feierlichkeiten ist eine große Zeltparty für Jung und Alt mit Live-Musik am Freitag, 7. Juni, ab 19.19 Uhr auf dem Schützenplatz in der Ortsmitte. Abschluss der Feierlichkeiten bildet dann am Sonnabend, 28. September, um 20.19 Uhr ein großer Festball im Sportpark des MTV an der Industriestraße 37.

Zwischen März und September sind außerdem Aktionen verschiedener Sparten geplant.