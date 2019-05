500-Euro-Spende überreicht

Inner Wheel Club übergibt 500 Euro an Hospizdienst

Wedemark/Langenhagen. Kürzlich starteten 13 Teilnehmer den Kurs „Sterbende begleiten lernen“ beim Ambulanten Hospizdienst Burgwedel-Isernhagen-Wedemark, um damit schwerkranke und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase zu begleiten. Damit diese Arbeit geleistet werden kann, dafür braucht es auch immer wieder finanzielle Unterstützung in Form von privaten Spenden. Dazu tragen viele private Spender mit einem kleinen oder großen Betrag bei. Jetzt waren dazu die Präsidentin vom Inner Wheel Club Beatrix Siebert und Karin Enste aus dem Distrikt Langenhagen-Wedemark zu Gast im Ambulanten Hospizdienst. Sie überreichten 500 Euro an die Koordinatorin Ute Rodehorst und die Ehrenamtliche Begleiterin Anita Peuser. „Das Geld ist gut angelegt bei uns, da wir vielfältigeAufgaben wahrnehmen“, so Rodehorst. „Seit letztem November findet regelmäßig der „Letzte-Hilfe-Kurs" statt , der in der Bevölkerung auf großes Interesse stößt. Wir sind bemüht den Anfragen nachzukommen und den Kurs regelmäßig anzubieten." Die Damen vom Inner Wheel Club spenden regelmäßig an soziale Projekte und halten auch Kontakt zu diesen.So haben sie einen guten Einblick in die Entwicklung der jeweilig geförderten Unternehmen. „Vor drei Jahren waren diese Kurse noch nicht bei Ihnen im Angebot, wer weiß was in drei Jahren ist“, so die Aussage von Karin Enste. Der Ambulante Hospizdienst bedankt sich sehr herzlich für die großzügige Spende mit der sie den laufenden Schulungskurs finanzieren kann.